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NewsOne

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Страна рухнет в один момент: эксперты и политики о будущем Украины

Страна рухнет в один момент: эксперты и политики о будущем Украины

На Украине обсуждают, удастся ли Зеленскому закрыть небо над Россией и чем это грозит самому Киеву. Думают и над тем, какой может быть Украина после завершения конфликта – и будет ли она вообще.

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