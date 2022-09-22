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Володин: ГД примет решения о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных

Володин: ГД примет решения о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных

Правовой статус добровольцев и бойцов ДНР и ЛНР будет таким же, как и у российских военнослужащих. Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах, а также сохранении трудовых гарантий для граждан, которые будут мобилизованы.

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