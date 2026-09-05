Раскрыта стоимость пребывания Джигана в израильском рехабе

Лечение рэпера Джигана в израильском реабилитационном центре может обойтись в сумму до 25 тысяч долларов (около 2,1 миллиона рублей), сообщает Telegram-канал «Звездач».
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