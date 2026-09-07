Машаров раскрыл график повышения пенсий в 2026 году

В 2026 году повышение пенсионных выплат затронет сразу несколько категорий граждан. Как рассказал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, индексация будет проходить поэтапно — в феврале, апреле, августе и октябре.