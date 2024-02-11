Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся военнослужащим воинской части и соединения, участвующим в специальной военной операции

Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге, и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить России, обеспечивая её безопасность и приближая нашу победу.
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