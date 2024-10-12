Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой из Израиля Йоавом Галантом, выразив озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям миротворческих сил ООН в Ливане.
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