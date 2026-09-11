Российские фильмы представят на молодежном кинофестивале в Египте

В египетской Хургаде с 10 по 15 сентября 2026 года пройдет Международный молодежный кинофестиваль. Российские картины вошли в конкурсную и внеконкурсную программы смотра, показы пройдут в кинокомплексе Grand Cinema Hurghada.
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