НСА принял участие в обсуждении путей развития страхования на новых территориях

Агрострахование с господдержкой пока не предоставляется на территориях новых субъектов РФ, однако Национальный союз агростраховщиков полагает возможной его организацию после того, как в федеральные правовые акты будут внесены необходимые для этого изменения, – такую позицию союз представил на круглом столе в Государственной думе 23 декабря.
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