На Украине рассказали о страхе принуждения к условиям России по конфликту

Economist: В Киеве рассказали о страхе принуждения к условиям РФ по конфликту В Киеве опасаются, что в случае провала переговоров с Вашингтоном в Саудовской Аравии США заставят Украину принять условия России по урегулированию конфликта.
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