1 апреля: история Дня дурака и почему мы его празднуем

Древнеримский праздник и рыба? Теории, лежащие в основе Дня дурака, — не шуткаПервое апреля — рай для шутников: заклейте сенсор компьютерной мыши скотчем, добавьте пищевой краситель в молоко, заморозьте хлопья в миске — идей для розыгрышей бесконечное количество.