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1 апреля: история Дня дурака и почему мы его празднуем

1 апреля: история Дня дурака и почему мы его празднуем

Древнеримский праздник и рыба? Теории, лежащие в основе Дня дурака, — не шуткаПервое апреля — рай для шутников: заклейте сенсор компьютерной мыши скотчем, добавьте пищевой краситель в молоко, заморозьте хлопья в миске — идей для розыгрышей бесконечное количество.

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