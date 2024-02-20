1 апреля: история Дня дурака и почему мы его празднуем

Древнеримский праздник и рыба? Теории, лежащие в основе Дня дурака, — не шуткаПервое апреля — рай для шутников: заклейте сенсор компьютерной мыши скотчем, добавьте пищевой краситель в молоко, заморозьте хлопья в миске — идей для розыгрышей бесконечное количество.
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