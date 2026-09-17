Жители дома на Касимовском шоссе без горячей воды уже несколько месяцев

Жители дома на Касимовском шоссе с мая без горячей воды.В соцсетях жители дома 69 на Касимовском шоссе жалуются, что с мая сидят без горячей воды.
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