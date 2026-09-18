Токсиколог Козиев назвал признаки смертельного ботулизма в грибах

Главный внештатный токсиколог подмосковного Минздрава Михаил Козиев объяснил, какие меры предосторожности помогут не допустить отравления грибными консервами.
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