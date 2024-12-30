Анна Покров прокомментировала возвращение Артура Бабича в Россию: «Теперь мы можем организовывать семью»

Неделю назад стало известно, что украинский блогер Артур Бабич окончательно вернулся в Россию. Эту новость прокомментировала его девушка Анна Покров.
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