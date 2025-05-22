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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Средний лимит по кредиткам в апреле 2025 года – 99 тысяч

Средний лимит по кредиткам в апреле 2025 года – 99 тысяч

Средний лимит по новым кредитным картам, выданным в апреле 2025 года, составил 99 тысяч рублей. Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель снизился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда он составлял 114,1 тысячи рублей.

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