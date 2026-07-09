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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россельхознадзор выявил нарушения в работе семи кафе Алтайского края

Россельхознадзор выявил нарушения в работе семи кафе Алтайского края

Во всех заведениях посетителям предлагали блюда из мяса Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявило нарушения ветеринарного законодательства в семи заведениях общественного питания региона.

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