Во Франции признали губительность изъятия замороженных активов РФ

Евросоюз не имеет правовой базы для конфискации замороженных в Европе российских активов. Об этом в среду, 28 февраля, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр на полях встречи министров финансов G20.