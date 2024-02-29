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Во Франции признали губительность изъятия замороженных активов РФ

Во Франции признали губительность изъятия замороженных активов РФ

Евросоюз не имеет правовой базы для конфискации замороженных в Европе российских активов. Об этом в среду, 28 февраля, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр на полях встречи министров финансов G20.

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