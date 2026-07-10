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Царьград

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Нижегородцы назвали желаемую зарплату: 204 857 рублей

Нижегородцы назвали желаемую зарплату: 204 857 рублей

Жители Нижегородской области сформировали собственное представление о желаемом уровне дохода. По данным опроса, проведённого экспертами сайта бесплатных объявлений среди 10 000 респондентов старше 18 лет, средний показатель ожидаемой заработной платы в регионе составил 204 857 рублей в месяц.

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