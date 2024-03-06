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Военное обозрение

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Спутниковые операторы пытаются восстановить интернет-трафик после повреждения кабелей в Красном море

Спутниковые операторы пытаются восстановить интернет-трафик после повреждения кабелей в Красном море

Однако решить полностью и быстро эту проблему спутниковые интернет-операторы не могут, так как не у всех пользователей есть необходимое оборудование для приема сигнала из космоса.

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