ФССП: Ксения Собчак выплатила все штрафы за нарушения ПДД Ранее стало известно о возбуждении исполнительного производства в отношении журналиста и телеведущей Ксении Собчак, которая не оплатила вовремя штраф за нарушение ПДД.
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