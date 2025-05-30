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Ксения Собчак выплатила все штрафы за нарушения ПДД

Ксения Собчак выплатила все штрафы за нарушения ПДД

ФССП: Ксения Собчак выплатила все штрафы за нарушения ПДД Ранее стало известно о возбуждении исполнительного производства в отношении журналиста и телеведущей Ксении Собчак, которая не оплатила вовремя штраф за нарушение ПДД.

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