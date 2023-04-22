Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...
  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...
  • Boris Boriskov
    Губерниев ему срочно нужно за границу привык катятся хватит дома сиди вот поэтому он рвет и мечет   а Вяльбе молодецДмитрий Губерниев...

Эрик тен Хаг: «У Магуайра важная роль в «МЮ», он капитан, ведет команду за собой, мотивирует, общается с тренером. Он пример на тренировках»

Эрик тен Хаг: «У Магуайра важная роль в «МЮ», он капитан, ведет команду за собой, мотивирует, общается с тренером. Он пример на тренировках»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» совершил результативную ошибку в начале ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (0:3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх