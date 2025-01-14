За дрифт в Дагестане блогера оштрафовали на 250 тыс. рублей

Штраф в размере 250 тыс. рублей за опасную езду в составе свадебного кортежа назначил мировой суд в Махачкале блогеру Саиду Шахбанову, 14 января сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.
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