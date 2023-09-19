Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 одного из артиллерийских подразделений группировки войск «Юг» уничтожили укрепленные позиции украинских националистов на Марьинском направлении.
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