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Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили позиции боевиков на Марьинском направлении

Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили позиции боевиков на Марьинском направлении

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 одного из артиллерийских подразделений группировки войск «Юг» уничтожили укрепленные позиции украинских националистов на Марьинском направлении.

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