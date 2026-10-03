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Царьград

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Пять погибших при взрыве на заводе в Краснозаводске: разбор завалов завершён

Пять погибших при взрыве на заводе в Краснозаводске: разбор завалов завершён

После разбора завалов на территории Краснозаводского химического завода, где 1 октября прогремели взрывы, спасатели обнаружили тела пяти погибших, а проверка воздуха не выявила превышения вредных веществ.

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