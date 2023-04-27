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Девочка, жестоко избитая отчимом в Барнауле, может лишиться зрения

Девочка, жестоко избитая отчимом в Барнауле, может лишиться зрения

Родной отец девочки считает бывшую жену тоже виновной, потому что она оставила ребёнка в опасности 11-летнюю девочку, которую в Барнауле избил отчим, чтобы отомстить жене, перевели из реанимации в палату отделения травмы БСМП, сообщает "АиФ-Алтай".

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