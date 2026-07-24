Эксперт Кочетков заявил, что ЦБ снизил ставку, чтобы помочь экономике

Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 14%. Принятое решение нельзя назвать ожидаемым, если руководствоваться прежними подходами ЦБ, – об этом «Татар-информу» рассказал независимый инвестиционный консультант Андрей Кочетков.