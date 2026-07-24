НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Эксперт Кочетков заявил, что ЦБ снизил ставку, чтобы помочь экономике

Эксперт Кочетков заявил, что ЦБ снизил ставку, чтобы помочь экономике

Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 14%. Принятое решение нельзя назвать ожидаемым, если руководствоваться прежними подходами ЦБ, – об этом «Татар-информу» рассказал независимый инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии