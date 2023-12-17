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Дворник из Ижевска создает портреты и открытки на снегу

Настоящий музей современного искусства прямо на улице открыл простой дворник из Ижевска. Обычной лопатой и щёткой он из года в год создаёт в заснеженных дворах целые шедевры - это портреты поэтов, открытки и поздравления.

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