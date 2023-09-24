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Президент «Атлетико» о Феликсе: «Фантастический игрок, в «Барсе» он воплощает все, на что способен. Великие всегда это доказывают»

Президент «Атлетико» о Феликсе: «Фантастический игрок, в «Барсе» он воплощает все, на что способен. Великие всегда это доказывают»

Феликс перешел в «Барселону» на правах аренды этим летом. В 4 матчах за каталонский клуб португалец отметился 3 голами и 2 ассистами.

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