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Журнал «Профиль»

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Число авиарейсов с задержкой на 2 часа и более в РФ превысило 118 тыс. к началу осени

Количество задержек регулярных пассажирских рейсов более чем на два часа за январь – сентябрь 2026 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, подсчитали страховщики.

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