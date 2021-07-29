Живая Кубань

144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Газон Засеян представитель жителей Кубани в Государственной думе.На Кубани безрабо...
  • Россиянин
    Платно надо лечить заболевших короной антипрививочников.Минздрав разрешил...
  • Дмитрий Алиев
    Вызывает сомнение, что имеющим медицинские противопоказания относительно вакцины, всё-таки сделали укол.«Началась какая-т...

В августе отели Краснодарского края ждет провал из-за ограничений

В августе отели Краснодарского края ждет провал из-за ограничений

В августе отели Краснодарского края ждет провал из-за ограниченийРасчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут приезжать на курорты региона, специально для этого привившись или потратив первые дни отдыха на вакцинацию, не оправдались.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх