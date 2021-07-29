В августе отели Краснодарского края ждет провал из-за ограничений

В августе отели Краснодарского края ждет провал из-за ограниченийРасчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут приезжать на курорты региона, специально для этого привившись или потратив первые дни отдыха на вакцинацию, не оправдались.
В августе отели Краснодарского края ждет провал из-за ограниченийРасчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут приезжать на курорты региона, специально для этого привившись или потратив первые дни отдыха на вакцинацию, не оправдались.
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