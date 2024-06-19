В Москве задержан четвертый фигурант дела о массовом отравлении жителей столицы. Как сообщает Следственный комитет РФ, им оказался повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов.
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В Москве задержан четвертый фигурант дела о массовом отравлении жителей столицы. Как сообщает Следственный комитет РФ, им оказался повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов.
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