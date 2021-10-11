Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Интересно, а как на счет отсосать? Арестович будет одним из первых или дадим вне очереди!?Арестович рассказ...
  • Николай Герасименко
    Усилиями Запада Хохлостан так о реформировали, что это бывшее государство Украина стало одним из самых бедных в мире....Боррель: для всту...
  • Анатолий Головань
    Зато Россия приглашает всех.Продажные у нас правители.Париж что-то подо...

На Украине совершенствуются методы доносительства

На Украине совершенствуются методы доносительства

Служба безопасности Украины открыла «горячую линию», призыв которой звучит так: «Есть информация про опасность? Звони в СБУ» Авторы этой кампании призывают население сообщать о любом факте, который, по их мнению, представляет национальную опасность.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх