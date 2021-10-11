На Украине совершенствуются методы доносительства

Служба безопасности Украины открыла «горячую линию», призыв которой звучит так: «Есть информация про опасность? Звони в СБУ» Авторы этой кампании призывают население сообщать о любом факте, который, по их мнению, представляет национальную опасность.
Служба безопасности Украины открыла «горячую линию», призыв которой звучит так: «Есть информация про опасность? Звони в СБУ» Авторы этой кампании призывают население сообщать о любом факте, который, по их мнению, представляет национальную опасность.
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