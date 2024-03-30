В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии