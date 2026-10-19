Литву лишили права на проведение этапа Кубка мира по пятиборью 2027 года из-за ограничений для спортсменов из России и Белоруссии, сообщает литовский портал Sportas24.
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