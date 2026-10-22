Сегодня в 18:00 во Владимирской областной научной библиотеке на улице Дзержинского, 3 пройдёт бесплатная встреча с писателем и сценаристом Олегом Роем, автором более 60 романов для взрослых и около 250 произведений для детей и подростков.
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