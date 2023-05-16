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Работники администрации Новосибирска помогли потушить горящий троллейбус

Работники администрации Новосибирска помогли потушить горящий троллейбус

В центре Новосибирска, неподалеку от здания мэрии внезапно загорелся троллейбус. Водитель с помощью сотрудников мэрии сумел справиться с огнем до прибытия пожарной команды.

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