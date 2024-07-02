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Алаудинов: в Киеве уже есть понимание, что СВО завершится в 2024 году

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В Киеве уже есть понимание, что специальная военная операция завершится в 2024 году, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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