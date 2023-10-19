Украина открыла Бессарабский фронт

Военно-портовая инфраструктура на Дунае будет уничтожена в ближайшее время Константин Ольшанский Фото: Andrew Kravchenko/AP/TASS Российские высокоточные удары по дунайским портам произошли на следующий день после визита Владимира Зеленского в Румынию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии