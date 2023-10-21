Военные обозреватели предрекли Украине крайне тяжелый 2024 год

Global Look Press/Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com 2024 год окажется для Украины крайне тяжелым. Такое мнение высказали военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.
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