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Финансист объяснил, что купить, чтобы спасти деньги в кризис

Финансист объяснил, что купить, чтобы спасти деньги в кризис

Чтобы спасти средства в период экономической нестабильности лучше выбирать разные низкорисковые инструменты, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.

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