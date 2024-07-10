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Ракеты полетят по России без ограничений: на саммите НАТО разрешили использовать Storm Shadow

Ракеты полетят по России без ограничений: на саммите НАТО разрешили использовать Storm Shadow

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на нового министра обороны Кира Стармера. На саммите НАТО в Вашингтоне он заявил, что Украина имеет право самостоятельно решать, как использовать переданные ей британские ракеты, включая их применение против территории РФ.

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Комментарии
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Eduard
Бить Запад надо с Прибалтике,заодно свои утеряные территории вернем!
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11 час.
Eduard
Весь расчет Запада,что война будит в пределах России и Украины,а Европа и США целехоньки! Так не врезатт ли по ним товарищи?
Ответить
11 час.
Eduard
На каком основании вы Лондон передаете оружие и вмешиваетесь в чужие конфликты?
Ответить
11 час.

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