Ракеты полетят по России без ограничений: на саммите НАТО разрешили использовать Storm Shadow

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на нового министра обороны Кира Стармера. На саммите НАТО в Вашингтоне он заявил, что Украина имеет право самостоятельно решать, как использовать переданные ей британские ракеты, включая их применение против территории РФ.
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