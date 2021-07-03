ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 июля 2021 года

Энергетический прогноз на четвёртое июля две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1156 ="Выбор: объединившись, подняться на защиту своего Отечества, либо остаться навсегда порабощёнными" = Женский Путь в границах биосферы Земли менее повреждён; мужской же Путь отчаянно нуждается в равновесии = Жизнь показывает, что ощущение самореализации при достижении материальных целей, быстро проходит =Заблаговременно, до рождения, каждый из нас проявляется на этой Планете для определённых задач и сверхзадач =Здоровье человеческого организма зависит и является производным от качества пищи, съедаемой человеком=Иногда устаёшь объяснять человеку, насколько он тебе дорог! Единственный выход - замолчать и уйти… = Любая внешняя проблема, которую ты серьёзно воспринял, есть твоя внутренняя проблема =Мир Человечества – это огромный Мир-Портал, через который идёт вознесение Душ из низших Миров в Высшие = Наибольшим числом взаимодействий обладает Время, так как оно взаимодействует с каждой формой и процессом в Мире =Негативные эмоции не приносят того, что вы хотите, они приносят только то, чего вы не хотите =Под воздействием Энергий Космоса вы будете изменять своё сознание, а ваши тела будут трансформироваться = Постарайтесь видеть вокруг себя не грех и неверие людей, народов и государств, а заснувшую в людях Любовь! = Произноси мысленно и вслух только те слова, которые должны стать семенами того, что ты сеешь = Сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью Жизни = Ускоряется процесс сжатия и сохранения всего вашего опыта, как индивидуального, так и коллективного = Фундаментальные ценности: уважение, смирение и обязательства перед людьми, о которых мы заботимся =Человек, не осознавший задачу своего воплощения, не реализующий программу своей Души, обречён на страдания = Чтобы накормить человека, не надо давать ему постоянно рыбу, надо дать удочку и научить рыбачить.