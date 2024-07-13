Как защитить огород от испанских слизней

После недавнего урагана подмосковные сады и огороды буквально атаковали гигантские испанские слизни. Эти моллюски не только выглядят как инопланетяне, но еще и могут нанести серьезный ущерб будущему урожаю, который так кропотливо и тщательно выращивают дачники летом.