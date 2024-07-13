Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 053 подписчика

Как защитить огород от испанских слизней

Как защитить огород от испанских слизней

После недавнего урагана подмосковные сады и огороды буквально атаковали гигантские испанские слизни. Эти моллюски не только выглядят как инопланетяне, но еще и могут нанести серьезный ущерб будущему урожаю, который так кропотливо и тщательно выращивают дачники летом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх