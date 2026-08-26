Жительница Иркутского района получит прибавку к пенсии благодаря прокуратуре

Прокуратура Иркутского района добилась перерасчета пенсии для местной жительницы. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав включить в страховой стаж женщины 11 месяцев работы в образовательной организации, которые ранее не были учтены из-за нарушений при внесении записей в трудовую книжку и неуплаты работодателем взносов.