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Первые крупные столкновения в Сирии между протурецкими силами и курдами

Первые крупные столкновения в Сирии между протурецкими силами и курдами

Малек  Дудаков Первые крупные столкновения в Сирии между протурецкими силами и курдами вызвали гневную реакцию в Вашингтоне.

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Комментарии
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ОЛ
Ольга Левенкова
На Ближним Востоке деревня на деревню,город на город,могут воевать десятилетиями,кровная вражда им помогает в этом.
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6 час.
Евгений Попов
Курды в этом регионе, как албанцы в Европе (даже турки считали их кровожадными бандитами), создание их государства-это сплошная война всех против всех.
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5 час.
Княжеченко Александр
Курды это паскудная нация, если судить по тем кто живет у нас.
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4 час.

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