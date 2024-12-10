Первые крупные столкновения в Сирии между протурецкими силами и курдами

ОЛ Ольга Левенкова На Ближним Востоке деревня на деревню,город на город,могут воевать десятилетиями,кровная вражда им помогает в этом.

Евгений Попов Курды в этом регионе, как албанцы в Европе (даже турки считали их кровожадными бандитами), создание их государства-это сплошная война всех против всех.