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Ирина Пинчук стала женой Саламбека Мартазанова: почему о никяхе она рассказала только сейчас

Ирина Пинчук стала женой Саламбека Мартазанова: почему о никяхе она рассказала только сейчас

Ещё несколько месяцев назад публика пыталась понять, кто именно сделал Ирине Пинчук предложение. На её руке уже было помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, отношения перестали быть тайной, но имя мужчины оставалось за кадром.

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