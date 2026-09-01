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stopgame

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Guild Wars 2: да кто такой этот легендарный Жока?! [ММОрафон]

Guild Wars 2: да кто такой этот легендарный Жока?! [ММОрафон]

Бог войны Бальтазар повержен, но над Тирией всё ещё нависает угроза — Кралкаторрик, древний дракон кристалов и ярости! Что? В смысле, «самхау Палава Джоко ритёрнд»?! .

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