Guild Wars 2: да кто такой этот легендарный Жока?! [ММОрафон]

Бог войны Бальтазар повержен, но над Тирией всё ещё нависает угроза — Кралкаторрик, древний дракон кристалов и ярости! Что? В смысле, «самхау Палава Джоко ритёрнд»?! .
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