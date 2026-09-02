Корпорация развития Донбасса анонсировала строительство отеля в Мариуполе

4-звездочный отель "Чайка" появится в зоне отдыха Мариуполя, сообщил Макс Савенко на ВЭФ. Форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке, его тема в 2026 году - "Дальний Восток - развитие во благо людей".
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