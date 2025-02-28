В Meta уволили около 20 сотрудников из-за утечки данных

В компании Meta* уволили около 20 сотрудников из-за утечки конфиденциальных данных. «В результате расследования около 20 сотрудников были уволены за распространение конфиденциальной информации за пределами компании, и мы ожидаем, что их будет ещё больше», — заявил Verge представитель компании Дэйв Арнольд.
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