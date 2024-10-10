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Российских педагогов призвали обеспечить бесплатной юридической помощью

Российских педагогов призвали обеспечить бесплатной юридической помощью

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть целесообразность введения права на получение бесплатной юридической помощи для педагогических работников России.

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