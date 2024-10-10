Российских педагогов призвали обеспечить бесплатной юридической помощью

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть целесообразность введения права на получение бесплатной юридической помощи для педагогических работников России.
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