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Газета.ру

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Принимавший допинг Заболотный намерен продолжить карьеру после дисквалификации

Принимавший допинг Заболотный намерен продолжить карьеру после дисквалификации

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный заявил, что планирует продолжить профессиональную карьеру после истечения срока дисквалификации.

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